Un român de 31 de ani a fost amendat cu 30.000 de lei de către lucrătorii din vama Siret, după ce în microbuzul pe care-l conducea a fost găsită ascunsă o pungă din plastic în care erau 175 de fiole și 600 de comprimate de steroizi. Acestea au ca substanţe active testosteron, somatropină şi clenbuterol, aflate pe lista substanţelor dopante cu grad mare de risc. Întreaga cantitate de steroizi, în valoare de 8.350 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării. Bărbatul se prezentase ieri, la prînz, în vama Siret, pe sensul de intrare în țară.

