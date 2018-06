Evenimentul cultural al anului. Așa ar putea fi catalogată, fără a exagera, punerea în scenă, în Cetatea de Scaun a Sucevei, a operetei „Crai Nou” compusă de Ciprian Porumbescu. La spectacolul care a avut loc în curtea interioară a Cetății de Scaun a Sucevei au ținut să fie prezenți câteva sute de spectatori, dornici să vadă prima operetă românească, repusă în scenă pentru prima dată după 25 de ani în această locație.

Spectacolul a fost unul de excepție, artiștii cucerind pe deplin publicul cu interpretările lor, la final fiind răsplătiți cu îndelungi ropote de aplauze. Repunerea în scenă a operetei „Crai Nou” i-a adus în prim plan pe artiștii Cezar Mititiuc (Moș Corbu) Herna Săndulean (Dochița), Marian Gogan (Ispravnicul), Sergiu Dumbravă (Bujor, căpitan de jandarmi), Nicolae Ilincăi (Leonaș) și Viorica Daud Corjan (Anica – orfana).

Alături de aceștia și-au dat concursul orchestra și corpul de balet ale Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu”, profesori și elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, Corul „Vox Campus” din Capu Câmpului, condus de dirijorii Ciprian Curcă și Sever Paraschiv Dumitrache. Dirijorul spectacolului a fost prof. Emil Havriliuc, regia artistică i-a aparținut lui Doru Zaharia iar coregrafia a fost asigurată de George Palaniuc.

Spectacolul a fost pus în scenă prin Centrul Cultural Bucovina, condus de Sorin Filip, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, fiind dedicat împlinirii a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Țara. Evenimentul a fost organizat în cadrul „Festivalului European al Artelor Ciprian Porumbescu”, printr-un proiect coordonat de prof. Johannes Raimund Onesciuc.

Opereta „Crai Nou”, de Ciprian Porumbescu, pe libretul lui Vasile Alecsandri, a fost prezentată în premieră absolută, în anul 1882, pe o scenă improvizată a Gimnaziului Român din Brașov, astăzi Colegiul Național „Andrei Șaguna”.