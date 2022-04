“Nimic nu se întâmplă fără un motiv și norocul e de partea celor curajoși”.Sub umbrela acestui mesajse desfășoară acțiunea noului serial „Norocul lui Loli!”(La suerte de Loli, Telemundo 2021) de la DIVA, cu premiera în 25 aprilie,difuzatde luni până vineri, câte două episoade, de la ora 18:00.

„Norocul lui Loli!”spune povestea lui Loli Aguilar (Silvia Navarro), o femeie independentă, cu o carieră strălucită de producător executiv la Global Radio Group, cea mai mare rețea de radio de pe Coasta de Vest a SUA. În timp ce cariera eieste în plină ascensiune, viața ei personalăse află pe plan secund.Ea bucură de libertateși de o viață fără angajamente. Pentru că nu a găsit niciodată dragostea adevărată a luat decizia de a nu avea niciodată copii.

Atunci când cea mai bună prietenă a ei, Mariana (Jacky Bracamontes), moare, lăsând totul în seama lui Loli, inclusiv doi copii, cursul vieții sale se schimbă radical. Vestea surprindepe toată lumea, în special pe Loli, care se simte cea mai puțin calificată pentru a crește copiii celei mai bune prietene. Loli va trebui să înfrunte noua ei realitate și să realizeze că cel mai important lucru nu este cariera ei, ci familia și dragostea.

Născută în Mexic, Silvia Navarro este o vedetă de televiziune, film și teatru, cunoscută mai ales pentru rolurile din serialele TV “Caer en Tentación”, “Cuando Seas Mía” și “Mi Corazón es Tuyo”. Actrița Jacky Bracamontes, gazda celui de-al doilea sezon al “La Voz México”, se alăturăși ea distribuției pentru o apariție specială. Pe lângă rolul din“La Voz”, Jacky Bracamontes este cunoscută pentru rolurile sale din mai multe telenovele de succes precum “Las Tontas No Van al Cielo”, “Heridas de Amor” și “Sortilegio”.

Din distribuției maifac parte: Osvaldo Benavides (Monarca, The Perfect Dictatorship), Gaby Espino (Playing with Fire, Broken Angel), Joaquín Ferreira (Yo, Potro, Club de Cuervos), Mariana Seoane (The Inmate, Lord of the Skies) și Rodrigo Vidal (Amigas y Rivales, Hasta que el Dinero nos Separe), Carlos Ponce (Playing with Fire, Manuel și Silvana), Jeimy Osorio (Celia, Betty la New York) și Jesús Moré (Lord of the Skies, El Chema).

O poveste originală semnată de Lorena Miraglia și María José Riera, serialul a fost dezvoltat și scris de Ricardo Álvarez și Amaris Páez. Regia este semnată de de Miguel Varoni, Danny Gavidia și Richard Schwarz. Elizabeth Suárez este producător general, iar Karen Barroeta și Marcos Santana dețin rolurile de producător executiv pentru Telemundo Global Studios.

Află cum arată „Norocul lui Loli!”în noul serial difuzat la DIVA din 25 aprilie, câte două episoade, de luni până vineri, de la ora 18:00!