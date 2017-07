Municipiul Suceava a obținut titulatura de Destinație Europeană de Excelență. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că noua titulatură a fost obținut în urma unui proiect depus de instituția pe care o conduce. Flutur a spus că proiectul a fost depus în cadrul concursului EDEN, Ministerul Turismului anunțând recent câștigătorii la nivel național. Tema de anul acesta a concursului a fost turismul cultural tangibil, iar destinațiile câștigătoare sunt municipiul Suceava – locul I, Țara Chioarului – locul II, Sighetu Marmației – locul III, Colinele Transilvaniei – locul IV și Șcheii Brașovului și Brașovechi – locul V

Gheorghe Flutur a explicat că odată cu obținerea acestei titulaturi, municipiul Suceava va fi inclus în Rețeaua EDEN la nivel naţional şi european şi va putea deveni membru ale Asociaţiei EDEN (www.youredenexperience.com). Șeful administrației județene a adăugat că proiectul pentru municipiul Suceava va fi premiat în cadrul unei festivități care va avea loc Bruxelles și va fi promovat pe site-ul www.edenineurope.eu, prin crearea unei pagini speciale. Cu ocazia ediţiei de toamnă a Târgului de Turism al României, organizat de Romexpo în perioada 16-19 noiembrie 2017, municipiul Suceava va beneficia de un spaţiu de prezentare în cadrul standului Ministerului Turismului şi vor fi premiate prin acordarea de diplome.

„Prin promovarea acestui proiect am continuat să aplicăm strategia de susținere a turismului din Suceava, în special a obiectivelor de interes din municipiul reședință de județ, printre care Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului Bucovinean sau monumentul UNESCO Biserica Sf. Gheorghe, din incinta Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou. Iar prin toate obiectivele existente, dar și prin obținerea titulaturii de Destinație Europeană de Excelență, municipiul Suceava devine fără doar și poate kilometrul 0 al turismului din județ”, a declarat Gheorghe Flutur.

Proiectul EDEN – Destinaţii Europene de Excelenţă a fost lansat în anul 2006 de Comisia Europeană, având ca scop dezvoltarea turismului durabil, decongestionarea destinațiilor clasice, reducerea sezonalității, redirecționarea fluxurilor de turiști către destinații non-tradiționale, încurajarea creării de rețele între participanții la proiect.

Fiecare ţară organizează un concurs de proiecte pentru desemnarea destinației de excelență a țării respective, conform temei stabilite în cadrul Comitetului Consultativ pentru Turism, întrunit la nivel european.

În urma concursurilor organizate, are loc desemnarea Destinațiilor Europene de Excelență – winner (locul I) şi runners-up (locurile II-IV), conform procedurii agreate de Comisia Europeană.

România a participat la toate ediţiile concursului EDEN, Destinaţiile Europene de Excelenţă winner şi runer-up fiind următoarele:

Anul 2008, tema turismul şi moştenirea locală intangibilă: locul I Depresiunea Horezu, locul II Ţara Făgăraşului, locul III Ţara Vrancei, locul IV Ţinutul Neamţului, locul V Mărginimea Sibiului,

Anul 2009, tema turismul şi ariile protejate: locul I Parcul Natural Apuseni, locul II Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, locul III Parcul Natural Vânători Neamţ, locul IV Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, locul V Parcul Natural Lunca Mureşului,

Anul 2010, tema turismul acvatic, locul I Staţiunea Geoagiu – Băi, locul II Staţiunea Techirghiol, locul III Staţiunea Sărata Monteoru, locul IV Staţiunea Covasna, locul V Staţiunea Mangalia,

Anul 2012, tema turismul rural: locul I Ţinutul Buzăului, locul II Drăguş, locul III Cârlibaba, locul IV Polovragi, locul V Perişani,

Anul 2012, tema turismul şi regenerarea siturilor fizice, locul I Municipiul Alba Iulia

Anul 2013, tema turismul accesibil, locul I Jurilovca, locul II Gheorgheni – Lacul Roşu, locul III Hotarul Frontului de Est, locul IV Şaru Dornei.