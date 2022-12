Reforma privind turismul din România prinde contur! Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a emis marți, 06 decembrie a.c., primul aviz pentru înființarea unei Organizații de Management a Destinației (OMD). Beneficiarul este Suceava – „Orașul Cetății de Scaun”, noua entitate fiind dezvoltată pe plan local.

„Sfântul Nicolae ne aduce vești bune! Suceava, unul dintre orașele mele de suflet, a primit astăzi avizul de înființare al primului OMD dezvoltat pe plan local din țara noastră. Am convingerea că noua entitate va deveni pilonul principal în dezvoltarea turismului din zonă și, prin parteneriatul public-privat, precum și împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, va oferi o nouă perspectivă asupra destinației! Felicitări tuturor membrilor fondatori pentru inițiativă și efort. Vă dorim mult succes pe mai departe, astfel încât «Orașul Cetății de Scaun» să fie promovat la cel mai înalt nivel!”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Organizația de Management al Destinației „Suceava – Orașul Cetății de Scaun” este formată din următorii membri fondatori: Consiliul Local al Municipiului Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Muzeul Național al Bucovinei, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Complex Zamca, Mandachi Hotel&Spa, agenția de turism EXIMTUR, Shopping City Suceava și Iulius Mall.

Documentația a fost transmisă către MAT sub semnătura președintelui noii entități, domnul Ion Lungu, aceasta fiind ulterior analizată și validată de către „Comisia de avizare privind înființarea OMD-urilor în România”, în conformitate cu prevederile procedurii în vigoare.

Informații de background:

Pentru înființarea unui OMD local, destinația trebuie să fie atestată ca stațiune turistică de interes local/național sau să existe minimum 100 de locuri de cazare în structurile de primire turistice clasificate. Printre criteriile minime obligatorii, menționăm și includerea a cel puțin un post de manager de destinație turistică în structura organizatorică. Referitor la strategia de dezvoltare și marketing turistic, precum și la planul de acțiune, acestea pot fi elaborate și adoptate în cel mult 1 an de zile de la primirea avizului.

Reforma este cuprinsă și în Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11: Turism și cultură.