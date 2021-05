În majoritatea jocurilor de echipă, mai puțin fotbalul poate, în ultima perioadă s-a putut lesne observa diferența foarte mare între primul eșalon valoric și al doilea. La rugby, handbal, volei, ca să menționăm doar echipe pe care le are și orașul Suceava, ca să ajungi pe prima scenă, cum se spune, ecartul este mare. În primul rând este vorba de infrastructură și organizare și mai apoi de lot.

Trebuie de menționat acest lucru pentru că Bucovina are sportivi deosebit de talentați la toate nivelurile și în toate competițiile. Amintim doar faptul că formația a doua a grupării CSU din Suceava a câștigat seria A a Diviziei A de handbal masculin, echipa de volei masculin a mers din nou la turneul de baraj, iar cea de rugby, în urmă cu doar câțiva ani a promovat după o victorie incredibilă în Superligă. Așadar, există resurse umane, cum s-ar spune, dar nu există voința de a susține o echipă de primă ligă.

Azi ne vom referi la volei. De ceva vreme, mai mult de zece ani cred, echipa de volei masculin a Sucevei se califică tot timpul la barajul de promovare, însă participă acolo cu titlul de ”sparring partner”. Este adevărat că și promovarea tinerilor pentru a ajunge la formații adevărate este un obiectiv bun, însă este cu totul altceva să ai o echipă în Divizia A1.

În ultimii doi ani, echipa CSM Suceava a avut parte de un amestec fericit, a trei generații chiar, de sportivi care ar fi putut lejer lupta cu șanse pentru promovare, dar nu s-a găsit susținerea necesară. Pentru că vorbim de ultimii doi ani inevitabil ne vom referi și la pandemia cu coronavirus. Din punctul de vedere strict economic, cheltuielile cu testările au fost mult mai mici la o echipă care evoluează cu șase jucători pe teren, în comparație cu handbalul care are șapte și un lot mult mai stufos, cu fotbalul care are unsprezece și un lot mai mult de dublu sau cu rugbiul care are cincisprezece jucători pe teren de la start. În aceste condiții, voleiul era un joc mult mai simplu de sprijinit decât celalalte trei. Nu ne referim sub nicio formă la aspecte de performanță sau care să afecteze celelalte formații din Suceava, ci pur și simplu practic.

La aceste considerente relativ economice, putem adăuga și faptul că CSM Bucovina Suceava s-a calificat la turneul de baraj pentru Divizia A1, iar, echipa de juniori LPS CSS Suceava a cucerit medalia de bronz la nivel național, iar în sezonul trecut doi jucători crescuți în Bucovina, Alexandru Rață și Eduard Cazacu au evoluat constant la două din echipele bune ale României, Arcada Galați și CSM Timișoara. Nu mai menționăm faptul că primul dintre ei a și debutat cu succes la lotul național al României.

Ce am vrut să amintim este faptul că Bucovina are talente, are calitate, dar nu are oameni care să se implice în sport. Am dorit să menționăm faptul că sportul aduce mari satisfacții și nu neapărat materiale, pentru că totuși sport fără bani nu se poate, însă în această perioadă de închidere forțată, o ieșire la un meci va fi extrem de bună. Și dacă ne gândim în perspectivă, cum se știe că lucrurile vor fi complicate, sportul poate fi considerat un lucru absolut benefic pentru oricine. Și atunci, de ce să nu avem parte de un spectacol adevărat de prim eșalon valoric când putem?