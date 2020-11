Județul Suceava se află printre cele 3 județe din țară care sunt în zona galbenă din punct de vedere al infectărilor cu COVID-19 restul de 38 de județe fiind în zona roșie. O situație întocmită de Laszlo Lorenzovici, cercetător independent arată că județul Suceava ocupă locul 39 cu o rată a infectărilor de 2,96 la mia de locuitori fiind urmat de județul Harghita cu 2,44 și județul Gorj cu 2,1. Cercetărorul a realizat o situație a cazurilor noi de Covid-19 pe județe din ultimele 14 zile, cu încadrarea județelor conform criteriilor anunțate de autorități. Situația din anumite localități poate fi mai bună sau mai gravă. Calculele s-au făcut la populația rezidentă din 01.01.2020. Din primele 15 județe un număr de 11 sunt din Transilvania. Cea mai mare rată a infectărilor de 11,47 la mia de locuitori este în Sibiu. Urmează Constanța și Brașov cu 8,9 și Clujul cu 8,88. Iată situația completă:

