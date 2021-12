Câteva mii de persoane participă, sâmbătă, la un miting în centrul Sucevei pentru susținerea familiei Furdui din Germania care trăiește o adevărată dramă după ce Protecția Copilului din această țară i-a preluat cei șapte copii. Alături de sucevenii veniți din tot județul sunt prezenți și Rober Sighiartău, Titus Corlățean, precum fostul deputat de Suceava, Dumitru Mihalescul. Potrivit organizatorilor, mitingul este organizat pentru susținerea valorilor familiei și în special pentru susținerea familiei Furdui, care a rămas fără copii încă din data de 20 aprilie 2021.

Familia Furdui este o familie de români care locuiește în Walsrode, Germania de nouă ani. Familia are 7 copii: David – 15 ani, Naomi – 14 ani, Estera – 13 ani, Natalia – 12 ani, Ruben – 11 ani, Albert – 9 ani și Lea – 1 an. Petru lucrează în domeniul instalațiilor și amenajărilor interioare, iar Camelia este casnică, dedicând tot timpul îngrijirii și creșterii copiilor.

Au trăit fericiți, în spiritul principiilor creștine, cu respect și dragoste față de Dumnezeu și semeni, fiind o familie echilibrată, educată, manierată, lipsită de abuzuri sau excese.

„În data de 26 aprilie 2021, statul german, prin instituția de protecție a copilului, JUGENDAMT, le-a confiscat copiii fără preaviz și fără o anchetă socială. Totul s-a desfășurat rapid, abuziv, FĂRĂ DREPT DE APĂRARE SAU PROTEST. În jurul orei prânzului, au venit două persoane de la Jugendamt și i-au ridicat pe cei 4 copii care erau acasă la acea oră, inclusiv fetița de numai un an, spunând părinților că ceilalți 3 copii vor fi luați direct de la școală.

În acest moment, aceștia sunt ținuți nejustificat în două cămine, iar fetița cea mică într-o familie surogat. Copiii și-au exprimat pe diverse căi dorința de a veni acasă și de a fi împreună cu părinții, dar acest lucru nu este luat în considerare”, se arată într-un mesaj de susținere a familiei Furdui.

Cei care sunt alături de familia Furdui consideră că JUGENDAMT nu a oferit părinților absolut niciun ajutor sau consiliere cu privire la ce ar trebui îmbunătățit în relația dintre părinți și copii. Nu oferă sub nicio formă sprijin în direcția reîntregirii familiei, dimpotrivă, încearcă pe orice cale să îndepărteze copiii de părinți.

Până la această oră nu sunt clare și explicabile câteva aspecte privind toată procedura de confiscare a celor șapte copii: autoritatea extremă și abuzivă a Jugendamt; lipsa unor evidențe de abuz fizic sau psihic din partea părinților, înainte sau după luarea copiilor; îngrijirea precară de care are parte micuța Lea în familia surogat (de nenumărate ori este plină de vânătăi pe corp); presiuni asupra părinților să le spună copiilor să nu se mai gândească la casă, cât și presiuni asupra copiilor să se obișnuiască la cămin; lipsa unor măsuri și a unui plan de reîntregire a familiei și presiuni asupra părinților să nu facă publică situația.