Publicația online newsweek.ro dezvăluie faptul că actualul șef al Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Găspărel, se află în cărți pentru a fi numit secretar de stat la Ministerul Mediului acolo unde pe aceeași poziție se mai regăsește un sucevean, Gelu Puiu. Găspărel deține șefia Gărzii Forestiere din martie 2016 fiind numit de către premierul Dacian Cioloș fiind menținut în funcție de guvernarea social democrată.

