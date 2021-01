Conducerea Prefecturii Suceava caută soluții pentru suplimentarea personalului de la Serviciul de Permise și Înmatriculări Auto. Subprefectul Daniel Prorociuc a declarat, la Radio Top, că nu sînt suficienți oameni nici la Permise, nici la Înmatriculări. El a menționat că la Permise există numai 4 examinatori, din care unul de la acest serviciu, doi de la Înmatriculări și unul detașat de la Iași pe durată determinată. Subprefectul a afirmat: „Lucrăm cu 4 examinatori și solicitările sînt foarte, foarte mari. Ne trebuie minim 9 examinatori pentru a duce solicitările la un nivel rezonabil de timp pentru rezolvare. Cu sprjin de la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor vom identifica în perioada imediat următoare personal pentru a fi detașat, dar cred că soluția va fi cea de introducerea de noi posturi în organigramă, astfel încît să existe personal pe durată nedeterminată”. Daniel Prorociuc a arătat că nici la Înmatriculări situația legată de personal nu este mai bună. De aceea, programările sînt decalate undeva la două luni și se are în vedere să se lucreze și-n weekend-uri. Subprefectul a declarat: „Împreună cu șeful Serviciului Permise și Înmatriculări, Alexandru Duțuc, sîntem în stadiul în care căutăm fundamentul legal și financiar pentru a-i putea remunera pe oameni, pe colegii noștri care și-au arătat disponibilitatea de a se implica în acest proiect. Pentru a putea rezolva multe din problemele care se întîmplă acolo ne trebuie și o resursă umană adecvată. Serviciul funcționează de cîțiva ani buni cu același număr de persoane, ceea ce înseamnă că volumul de muncă este destul de mare”. Daniel Prorociuc a mai spus: „Alexandru Duțuc are tot sprijinul meu și al prefectului Alexandru Moldovan pentru a duce la îndeplinire tot ceea ce și-a propus. Deși se află într-o perioadă destul de grea, Serviciul Permise și Înmatriculări Auto este unul care deservește o masă largă de populație și consider că trebuie încurajate toate măsurile necesare pentru a reveni la normalitate”. Subprefectul Prorociuc a subliniat că în județul Suceava sînt înmatriculate aproximativ 250.000 de mașini și există un număr similar de posesori de permise auto. Din acest punct de vedere, Suceava se plasează pe locul II în România, după București.