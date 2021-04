Municipiul Suceava se va înfrăți în viitorul aproiat cu orașul israelian Nazaret. Recomandarea pentru încheierea acestui parteneriat a fost făcută chiar de ambasadorul Israelului, David Saranga, în urma discuțiilor pe care le-a avut joi cu autoritățile sucevene. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat oportunitățile municipiului Suceava în domeniul afacerilor, turismului precum și proiectul noului Parc Tehnologic care va fi dezvoltat în zona Termica.

”Am avut astăzi plăcerea și onoarea de a îl întâlni pe ambasadorul Israelului în România, Excelența Sa David Saranga, un diplomat pe care îl admir și îl apreciez foarte mult, mai ales in ceea ce privește soluțiile gestionarii pandemiei de Coronavirus. Am participat la evenimentul de la Gara Burdujeni, unde domnia sa a depus o coroană de flori la placa de comemorare a Holocaustului, montată în anul 2016. Au urmat discuții la Casa Prieteniei cu domnia sa, cu domnul Președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și cu domnul Ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu. Am prezentat oportunitățile municipiului Suceava în domeniul afacerilor, turismului, am prezentat proiectul noului Parc Tehnologic pe care vrem să îl dezvoltăm la Termica.

Am ridicat problema posibilității deplasării pelerinilor din Suceava prin grupuri organizate în Țara Sfântă, excelența sa fiind foarte implicat în semnarea parteneriatului între Israel și România în privința turismului, așa cum au semnat cu Grecia și Cipru.

Am discutat și posibilitatea de a lărgi colaborarea în domeniul administrației locale din Israel, domnia sa recomandând orașului nostru să facem un parteneriat de colaborare cu orașul Nazaret. Așa cum se știe, municipiul Suceava este înfrățit cu orașul Betleem. Am apreciat foarte mult pragmatismul domnului ambasador, având propuneri și soluții la toate problemele discutate.

Sunt convins că o parte din ele se vor materializa cât mai curând. În final i-am mulțumit excelenței sale pentru modul cum promovează Bucovina și Suceava”, a declarat Lungu.