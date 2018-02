Primarul Sucevei, Ion Lungu și primarul din Soroca, Republica Moldova, Victor Său au semnat, astăzi, protocolul de înfrățire între cele două orașe. Evenimentul a avut loc în Sala Voievozilor din Cetatea de Scaun a Sucevei, la semnarea protocolului fiind prezenți și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și prefectul Mirela Adomnicăi.

După semnarea protocolului de înfrățire, primarul Ion Lungu a precizat că Suceava intenționează să semneze astfel de acorduri cu „toate orașele surori”. „Acest acord de înfrățire cu Soroca are mai multe puncte în care vom colabora. În primul rând domeniul economiei al afacerilor, educației, turismului, cultural, administrației locale, cultural, sportiv și așa mai departe. Ne dorim ca împreună cu cei de la Soroca să reușim să promovăm proiecte transfrontaliere și o să facem tot ce putem în acest sens cu specialiștii pe care îi avem în primărie”, a spus Ion Lungu. El a i-a mulțumit primarului Victor Său pentru prezența sa în Suceava. „Sunteți frații noștri, prietenii noștri și vrem să colaborăm și să ne dezvoltăm împreună”, a încheiat Ion Lungu.

La rândul său, primarul din Soroca, Victor Său, și-a exprimat convingerea că semnarea acestui protocol de înfrățire va reprezenta un imbold către autoritățile centrale ale celor două țări, iar Bucovina și Basarabia vor fi din nou înfrățite „într-o țară mai mare și unită”. „Țin să vă mulțumesc din partea tuturor sorocenilor că ați acceptat să semnați acest acord de înfrățire. Aceștia sunt primii pași oficiali. Avem o colaborare prietenească de mai mulți ani și sper ca acest acord de înfrățire să dea un imbold celor din autoritățile centrale. Să înceapă tratative de viitor pentru ca Bucovina și Basarabia să se înfrățească mai tare, într-o țară mai mare și unită. Succes”, a spus Victor Său, care a fost completat de primarul Ion Lungu, acesta precizând „așa să ne ajute Dumnezeu!”.

La final, primarul Victor Său i-a dăruit lui Ion Lungu o sculptură cu cetatea Soroca.