În județul Suceava s-au înregistrat 10 cazuri noi de COVID-19, la fel ca la raportarea precedentă, din 720 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 24.111, iar al celor declarate vindecate la 22.775. În județul Suceava sînt 176 de cazuri active de COVID, cu 7 mai puține față de statistica anterioară. Incidența cumulată a scăzut de la 0,26 la 0,24 la mia de locuitori.

, 6.0 out of 10 based on 1 rating