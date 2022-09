Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat, astăzi, cu ministrul dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke și în prezența prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciucă, contractul de finanțare pentru o creșă nouă de mari dimensiuni în municipiul Suceava. Ion Lungu a spus că noua creșă va avea 10 grupe, pentru 110 de copii și va fi construită în cartierul Dealul Mănăstirii. Lungu a precizat că valoarea finanțării este de 21.667.344,35 lei iar perioada de implementare va fi de 38 luni.

„În urma discuțiilor avute cu domnul ministru Attila-Zoltán Cseke, acesta a spus faptul că, câștigătorul licitației de execuție s-a angajat ca în termen de 14 luni să fie construită creșa, din care 2 luni pentru proiectare și 12 luni pentru construcția propriu-zisă. Va fi o creșa mare și modernă, cu soluții de încălzire pe energie verde, cu spații verzi și cu respectarea a 10 mp pentru fiecare copil”, a declarat primarul Sucevei. El a arătat că municipalitatea suceveană mai are aprobată o creșă mare pe strada Parcului, care se află în faza de licitație la Compania Națională de Investiții (CNI). „Aceste creșe sunt apreciate și așteptate de suceveni, mai ales de familiile tinere. Sunt șanse ca în următorii doi ani, să mai avem două creșe noi în orașul nostru”, a încheiat Ion Lungu.