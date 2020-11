Bulgaria va găzdui, începând cu data de 24 noiembrie, Campionatul European de box pentru juniori. Printre pugiliștii chemați să lupte sub tricolor la această importantă competiție se află și talentatul Andrei Bratu, de la CSM Suceava, care în prezent se află în pregătire, la Izvorani, cu lotul României. Pugilistul antrenat de Andu Vornicu, care luna trecută, la Târgu Jiu, se încununa vicecampion național, va urca în ring la categoria 75 de kilograme.

„Andrei este un pugilist plin de calități, care a atras privirile oficialilor Federației Române de Box la toate competițiile la care a participat. De altfel, el face parte de mult timp din lotul național, acolo unde a lăsat de fiecare dată o impresie pozitivă, atât din punct de vedere sportiv, cât și uman. Trebuie precizat că Andrei, spre deosebire de colegii săi, mai are un an de juniorat în față, astfel că în 2021 poate exploda cu adevărat”, a declarat antrenorul Andu Vornicu.