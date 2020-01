Bugetul municipiului Suceava pentru acest an este estimat la aproximativ 500 de milioane de lei dublu față de bugetul anului trecut. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu în prima sa conferință de presă din 2020. Lungu a explicat că bugetul este așa de mare întrucât el conține proiecte de investiții în valoare de 85 de milioane de euro, proiecte aflate în diferite stadii. Jumătate din buget va fi destinat investițiior deci dezvoltării iar cealaltă jumătate cheltuielilor de funcționare. Primarul a prezentat o listă cu cele mai importante 27 de obiectve de investiții care sunt finanțate prin bugetul pe 2020. ”Autobuze electrice, autobază electrică plus stație de încărcare, Centrul multifuncțional din Ițcani care va găzdui sediul Primărei, grădinița din Burdujeni pe fonduri europene, grădinița din Centru, zona de agrement depe malul râului Suceava, zona de agrement Șipote, reabilitarea sediului Primăriei, reabilitarea Curții Domnești, digitalizarea Primăriei, grădinița din Ițcani, ruta alternativă Suceava -Botoșani, gaz metan în Burdujeni sat, modernizare ștrand Ițcani, modernziare Piața George Enescu, parcare supraterană, moderniozare stadion Areni- nocturnă, seră floricolă, asfaltare străzi de pămănt precum Lev Tolstoi, Micșunenelor, Crângului, Traian Țăranu, Barbu Ștefănescu Delavreancea, Ștefan Luchian, Ștefan Octavian Iosif, Emil Cioran, Vasile Pârvan, încălzire Bazar, reabilitarea termică a blocurilor, finalizare cartier Europa, finalizare montare platfome de deșeuri îngropate și semiîngropate, reabilitare rețele termice prin POIM, canalizație cabluri, implementare studii de circulație cu banda specială pentru transportul în comun, sala polivalentă”, a enumerat Lungu. Bugetul Sucevei pe acest an va fi supus aprobării în ședința Consiliului Local din 30 ianuarie dar nu înainte de a fi discutat cu specialiștii Primăriei, reprezentanții școlilor, ai societății civile și cu asociațiile de proprietari.