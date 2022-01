La începutul lunii septembrie, la Suceava se va desfășura Congresul Internațional al Bibliotecarilor. O astfel de manifestare nu a mai avut loc la Suceava de mai bine de 20 de ani. Congresul este organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” și Asociația Națională a Bibliotecarilor. Coordonatoarea Bibliotecii USV, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, a declarat, la Radio Top: „A aduce un asemenea eveniment, cu peste 500 de participanți înseamnă o obligație majoră. Prima dată, rectorul Valentin Popa a aprobat pentru 2020 organizarea acestei ample manifestări. Nu s-a putut atunci din cauza pandemiei. Asociația Națională a Bibliotecarilor a dorit să vină la Suceava și grație evenimentelor pe care Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” le organizează pe parcursul anului, printre care se află un simpozion și Salonul de Carte Alma Mater Librorum. Suntem un colectiv care atrage evenimente la cel mai înalt nivel”. Profesoara Ardeleanu a completat: „Poate vom avea norocul să organizăm Congresul Internațional al Bibliotecarilor în format fizic, deși există formula hibrid”.

