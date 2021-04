Luni, 12 aprilie, ora 20.25 a fost depus în Penitenciarul Botoșani, un bărbat de 68 ani din municipiul Suceava, pe numele căruia Judecătoria Rădăuți a emis Mandatul de Executare a Pedepsei Închisorii din 12.04.2021, fiind condamnat la pedeapsa de 2 ani, 2 luni și 20 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de „contrabandă”.

Persoana condamnată a fost identificată pe raza municipiului Suceava, la adresa de domiciliu, de către polițiștii din cadrul SIC Suceava.

