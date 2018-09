Un bărbat de 57 de ani, din județul Suceava, a fost prins ieri, în jurul orei 22.00, de polițiștii de frontieră din vama Petea, din Satu Mare, în timp ce conducea o mașină declarată ca fiind furată din Belgia, în ianuarie 2018. Mașina marca „Volkswagen Caravelle” avea aplicate plăcuțe de înmatriculare specifice Franței. Autoturismul, evaluat la 6.500 de lei, a fost indisponibilizat, iar suceveanul este cercetat pentru tăinuire.

