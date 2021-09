Pe străzile municipiului Suceava a putut fi văzut astăzi un frumos bolid Ferrari 488 de culoare albă cu număr de Suceava. Mașina care pe piața second atinge peste 200.000 de euro a atras ca un magnet toate privirile și arăta ca venită din viitor comparativ cu celelalte autovehicule aflate în trafic. Deocamdată nu știm care este fericitul sucevean proprietar al bolidului dar asta demonstrează că în județ totuși sunt destui oameni potenți financiar care își permit ”jucării” exclusiviste.

