Un sucevean care s-a întors din Italia și care prezintă simptome de coronavirus a fost izolat în secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Potrivit șefei Direcției de Sănătate Publică Suceava, Silvia Boliacu, persoana suspectată a venit din altă zonă decât cele aflate în carantină în Italia și i s-au recoltat probe care au fost trimise la Spitalul de Boli Infecţioase ”Sfânta Parascheva” din Iaşi”. Rezultatul analizelor va fi cunoscut miercuri.

