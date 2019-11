Suceveanca Anca Polocoșer are șansa să joace pentru naționala României la Campionatul Mondial de handbal feminin care se va derula în perioada 30 noiembrie – 15 decembrie, în Japonia. Anca Polocoșer este legitimată la Minaur Baia Mare, are 22 de ani şi joacă inter stânga. Suceveanca a urcat în avionul de Tokyo pe ultima sută de metri şi asta ca urmare a faptului că jucătoarele care evoluează la Corona Braşov sunt suspectate de tratament cu laseroterapie intravenoasă, metodă interzisă de instituţiile antidoping.

Anca Georgiana Polocoşer a ajuns la gruparea băimăreană în urma unui transfer de la CSM Roman, grupare care s-a retras anul trecut din campionatul Ligii Naţionale. Handbalista originară din Suceava a mai evoluat în Baia Mare pentru echipa de junioare a Clubului Sportiv Şcolar Nr. 2, iar la nivel de senioare a jucat pentru CSM Cetate Deva, Dinamo Bucureşti şi CSM Roman.

Anca a început handbalul la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, din Suceava, cu antrenorul Gheorghe Gheorghiu şi a evoluat la echipa Clubului Sportiv Şcolar Suceava. La 12 ani, handbalista suceveană a plecat la CSŞ 2 Baia Mare, un an mai târziu fiind convocată pentru prima dată la naţionala de junioare a României.

O prezenţă obişnuită a loturilor naţionale, Anca Polocoşer a făcut parte din naţionala de tineret (Under 20) a României, cu care a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Rusia în 2016, o generaţie din care au făcut parte, printre altele, Yulia Dumanska, Cristina Laslo, Andreea Taivan şi Lorena Ostase. În urma acestei performanţe Anca a fost desemnată la finele anului 2016 cea mai bună sportivă din judeţul Maramureş în clasamentul realizat de Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret. La junioare, Anca a ratat un Campionat Mondial din cauza unei accidentări la genunchi. Se întâmpla în 2014, an în care România a câştigat medalia de aur.

Anca Polocoşer a mai fost nominalizată în lotul lărgit de 28 de jucătoare al naţionalei de senioare a României, care a participat la turneul final al Campionatului European din Franţa din 2018, dar în final nu a mai prins lotul restrâns.