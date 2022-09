România găzduiește, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, cea de a 21-a ediție a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, eveniment de importanță majoră pentru sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C) la nivel mondial. Conferința, la care sunt prezenți participanți din întreaga lume, a fost deschisă de suceveanca Cristiana Flutur, directorul pentru Relații Internațioanle din cadrul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. La conferință sunt așteptați să participe 70 de miniștri din toată lumea.

Conferința Plenipotențiară este cel mai important for de decizie al UIT. PP-22 este un eveniment major, organizat le fiecare patru ani, în cadrul căruia se reunesc cele 193 de state membre pentru a decide viitorul organizației în ansamblul său, determinând astfel capacitatea sa de a influența dezvoltarea domeniului IT&C la nivel global. În total, la conferință vor participa peste 2.500 de delegați din cele 193 de țări. Conferința are rolul de a adopta politica generală a UIT, planurile strategice și financiare ale organizației pentru următorii patru ani, precum și conducerea UIT, statele membre din componența următorului Consiliu al UIT și membrii Comitetului pentru Reglementări Radio.

Cristiana Flutur s-a alăturat ANCOM în 2012, ca expert Relații Internaționale și Afaceri Europene. Cristiana Flutur a avut un rol activ în reprezentarea României în ITU și în alte foruri internaționale. În iunie 2019, a fost numită Director pentru Relații Internaționale în cadrul ANCOM, gestionând activitatea a trei unități care acoperă aspecte precum relația cu organizațiile internaționale și regionale, cooperarea bilaterală și afacerile UE, organizarea de evenimente. Potrivit ITU, Cristiana Flutur este prima femeie care a deținut funcția de președinte al Comitetului pentru Politică ITU (Com-ITU) și co-președinte al CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor Poștale și Telecomunicațiilor), pentru o perioadă de trei ani, începând din iunie 2018. Ea și-a desfășurat activitatea și ca vicepreședinte european al Conferinței plenipotențiare a UIT 2018 (PP-18) și coordonator principal pentru Propunerile și pozițiile comune europene pentru PP-18. Cristiana Flutur este absolventă de Științe Economice a Facultății de Finanțe și Bănci, Academia de Studii Economice din București și deține un master de la aceeași universitate în Economie Europeană.