Suceveanul Andrei Cornea aduce a două medalie olimpică de aur pentru România, alături de Marian Florian Enache, în proba de dublu vâsle masculin. În finala de astăzi, cei doi canotori au trecut primii lina de sosire la finalul celor 2.000 de metri, cu timpul de 6:12:58. Pe următoarele locuri s-au clasat echipajele din Olanda și Irlanda.

După câștigarea medaliei, suceveanul Andrei Cornea a declarat: „Nu am cuvinte. Am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea ca de pe culoarul 1 am câștigat și la europene. Am spus că nu se poate altfel”.

Aurul câștigat de Andrei Cornea și Marian Enache este al doilea după cel câștigat de înotătorul David Popovici în proba de 200 de metri liber.

Sursă foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român