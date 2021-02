Adrian Ferariu, tânărul în vârstă de 19 ani din satul Mironu care a coborât într-o fântână adîncă de 22 de metri pentru a salva un bătrân de 88 de ani a primit astăzi o ”Diplomă de Merit” din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava ”în semn de apreciere pentru actul de curaj și spirit civic de care a dat dovadă în momentul în care s-a oferit voluntar pentru această misiune de salvare”. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. ”Prin fapta sa, Adrian a devenit un „salvator de excepție” și a contribuit la consfințirea valorii de adevăr a citatului din Talmud, care spune: „Cine salvează o viață, salvează o lume întreagă”. Felicitări!”, a spus Găleată.

”Ieri, colegii noștri de la Garda de Intervenție Gura Humorului, au intervenit cu modulul SMURD pentru salvarea unei persoane care a căzut într-o fântână, în localitatea Mironu, comuna Valea Moldovei. O fântână construită din tuburi, cu o adâncime de 22 de metri și cu diametrul la suprafață de doar 50 de centimetri. Din cauza diametrului redus, pompierii militari au echipat si au asigurat un voluntar din localitate, Adrian Ferariu, în vârstă de 19 ani, cu o talie care i-a permis acestuia să ajungă la victimă. Pompierii l-au echipat corespunzător și l-au asigurat pe Adrian, iar apoi l-au coborât în fântână. Intervenția a fost deosebit de grea, din cauza spațiului redus, și chiar dacă a fost necesar un efort susținut, tânărul salvator a reușit să strecoare cordița de salvare și să-l asigure pe bătrân. Ulterior, cei doi au fost extrași la suprafață de către pompierii militari. Bătrânul, în stare de semiconștiență, a fost preluat de către echipajele SMURD B2 și, ulterior, SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), care i-au acordat primele îngrijiri medicale și l-au transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Ne-am interesat despre starea bătrânului, care a rămas internat, și suntem bucuroși că a supraviețuit acestei încercări. Sperăm să se facă bine cât mai repede și să se întoarcă acasă, unde îl așteaptă familia și cei apropiați ai săi”, a mai spus Alin Găleată.