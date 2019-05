Suceveanul Costică Buceschi este noul antrenorul secund al lui Tomas Ryde la echipa naţională de senioare. De fapt, la prima reprezentativă s-a refăcut tandemul care a adus ultima medalie pentru România la un turneu final, bronz la Campionatul Mondial din 2015. Tomas Ryde a ţinut să lucreze la lot cu un antrenor bine ancorat în viaţa Ligii Naţionale de handbal feminin, campion naţional în 2014 cu HCM Baia Mare şi vicecampion cu Dunărea Brăila în 2017. Antrenorul suedez l-a dorit pe suceveanul Costică Buceschi şi în staff-ul de la CSM Bucureşti, dar băimăreanul avea deja la Minaur proiectul conturat.

„Revenirea la echipa naţională înseamnă o nouă provocare pentru performanţă. Sper din tot sufletul să fie la fel de rodnică precum a fost şi ultima oară, când am lucrat împreună cu Tomas Ryde la prima reprezentativă. Adică, ne dorim din tot sufletul o calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, este principalul obiectiv, mai ales că întrecerile sunt peste un an”, a declarat Costică Buceschi.

Oferta venită de la Tomas Ryde nu l-a luat prin surprindere pe antrenorul sucevean.

„Noi am rămas în relaţii foarte bune şi după ce el a plecat, iar eu am rămas cu Ambros Martin. Am mai discutat, nu despre echipa naţională, am vorbit despre handbal, chiar şi despre posibilitatea de a mă ajuta pe parte de jucătoare, pentru că avea relaţii în ţările nordice. Nu prea am reuşit, pentru că jucătoarele din zona respectivă se cam feresc de România. Nici n-am ştiut că Ambros renunţă. Am fost sunat de Tomas, am crezut că este tot o discuţie amicală, mi-a spus de oferta primită din partea Federaţiei”, ne-a relatat antrenorul echipei Minaur Baia Mare.

Pe lângă oferta pentru a lucra împreună la echipa naţională, Tomas Ryde i-a propus lui Costică Buceschi să vină alături de el şi la CSM Bucureşti!

„A fost o propunere şi pe partea asta, mai ales că, ştiţi foarte bine, la CSM Bucureşti este foarte greu să lucrezi din postura de antrenor. A dorit să aibă oamenii pe care îi cunoaşte, cu care a lucrat în România. Dar i-am spus că nu pot să plec de la Baia Mare, le-am promis celor de aici că rămân, am semnat continuitatea contractului pe un an de zile, am vorbit şi cu câteva jucătoare care să vină la Baia Mare. Şi a fost o înţelegere în care am fost şi eu implicat. Apoi, nu cred că este foarte bine ca ambii antrenori de la club să fie şi la echipa naţională. În momentul în care pleacă la lot, echipa de club rămâne oarecum de izbeşlişte, nu se poate ocupa nimeni de pregătirea celorlalte fete care rămân acolo”, a dezvăluit Costică Buceschi.

În perioada 2015-2016, pe parcursul a aproximativ 18 luni, Ryde şi Buceschi au reuşit să câştige medalia de bronz la Campionatul Mondial şi s-au calificat en-fanfare la Jocurile Olimpice. Singurul minus a venit la Rio, acolo unde România a fost eliminată încă din faza grupelor, fiind învinsă şi de Angola. Posibilitatea de a ajunge din nou la o ediţie a Jocurilor Olimpice ar însemna şi o revanşă pentru staff-ul tehnic, după experienţa Rio 2016. „Dacă vom ajunge acolo, nu vom mai repeta greşelile pe care le-am făcut înainte de Rio şi în timpul Jocurilor Olimpice. Dar întâi să ajungem acolo, iar dacă vom fi calificaţi, vom putea vorbi despre revanşă sau ce am dori să facem la Tokyo. Acum, pentru noi, următorul pas este Campionatul Mondial. O competiţie care îţi dă posibilitatea să te califici direct în cazul în care câştigi sau să participi la acel turneu preolimpic”, a susţinut Costică Buceschi.

Naţionala României a ocupat locul 4 la ultimul Campionat European şi se află într-o situaţie bună în tentativa de a ajunge la Tokyo. În primul rând, şi-a asigurat deja prezenţa la Campionatul Mondial, aşadar nu există presiunea acestei calificări. În al doilea rând, este calificată în proporţie de peste 90% la turneul preolimpic prin Campionatul European. La Mondiale, poziţia poate fi îmbunătăţită, în sensul de a-şi asigura o grupă mai accesibilă.

„Avem linişte prin faptul că suntem calificaţi la Campionatul Mondial, având în vedere şi jucătoarele accidentate în această perioadă. Putem pregăti mult mai relaxaţi turneul final din Japonia, vom avea şi meciuri cu miză, precum cele din preliminariile Euro 2020 cu Ucraina şi Insulele Feroe. Cel mai important lucru acum este recuperarea jucătoarelor”, a mai spus Costică Buceschi.

Naţionala de atunci era formată din jucătoare care aveau foarte multe sezoane în Champions League, mă refer la Mica Brădeanu, Paula Ungureanu, Oana Manea, Ada Nechita. Era o echipă călită, fetele au jucat multe partide tari, în special la Oltchim. Cristina Neagu era într-un vârf al jocului, a câştigat Liga Campionilor şi imediat a obţinut şi titlul de cea mai bună handbalistă a lumii. Aveam şi multe jucătoare tinere care băteau la uşa naţionalei şi vroiau să se afirme, Denisa Dedu, Gabriela Perianu, Eliza (n.r. Buceschi) şi Laura Chiper, care acum se regăsesc în echipa naţională. Cred acea echipă era mult mai tare la momentul respectiv. Dar anii au trecut şi cred că acum este timpul ca generaţia care a stat aproape de acele jucătoare să demonstreze că pot şi ele să facă o performanţă bună. Au tot ce trebuie, au calităţi foarte bune şi sperăm ca împreună să reuşim să alte rezultate notabile, un loc la Jocurile Olimpice şi să obţinem mult mai mult decât la precedenta ediţie”, a precizat Costică Buceschi.

Naţionala feminină se va reuni pe 24 mai pentru prima dată sub comanda antrenorilor Tomas Ryde şi Costică Buceschi. În perioada 31 mai – 2 iunie, România va juca la Brăila în cadrul Trofeului Carpaţi, turneu la care vor mai evolua Angola, Japonia şi România U19.