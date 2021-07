Daniel Stanciuc, în vârstă de 17 ani, căpitanul echipei naționale de cadeți, a fost convocat din nou la lotul național de juniori al României, alcătuit din jucători născuți în anii 2002 și 2003. Descoperit și format de către antrenorul Vasile Boca, coordonatorul de joc de 1,94 și 89 de kilograme este un produs 100% al centrului de copii și juniori de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava. Campion al României la nivel de juniori III și II cu formația „universitară”, Daniel Stanciuc a fost anul trecut, la doar 16 ani, cel mai tânăr debutant din Liga Zimbrilor, fiind privit de către specialiști drept o mare speranță a handbalului românesc.

Selecționata României de juniori I, pregătită de Daniel Anca se află în plin stagiu de pregătire la Ploiești, acolo unde a și jucat un prim amical cu echipa Israelului. Suceveanul Daniel Stanciuc a punctat de patru ori în acest meci.

România s-a impus în primul duel cu Israelul cu 29-25 (16-12). Pentru selecționata României au marcat Tamas Katona 6 goluri, Erik Pop 5, Daniel Stanciuc 4, Ionuț Stănescu 3, Denis Vereș, Călin Dedu și Tiberiu Toboșaru câte două goluri, iar Raul Bote, Robert Câtu, Răzvan Chiratcu, Rareș Costea și Ovidiu Ardelean câte un gol.

Putem spune că ne-am achitat în mare parte de faza defensivă, unde nu am pierdut dueluri 1 la 1, ne-am ajutat și am pus adversarul în dificultate. Atacul a fost gestionat destul de bine, am încercat să jucăm cât mai colectiv. Am limitat greșelile tehnice individuale, iar toate acestea au condus către o victorie. Jocul a fost abordat cu responsabilitate, determinare și încredere. Cu siguranță putem să jucam și mai bine, iar noi, staff-ul suntem încrezători în acest grup. Ne dorim foarte mult să putem câstiga turneul din Letonia ca să ieșim din acest con de umbră unde nu merităm să stăm.” a declarat antrenorul Daniel Anca.