Naționala de rugby a României a început, la începutul acestei săptămâni, pregătirea pentru etapa a II-a din Rugby Europe Championship, al doilea eșalon valoric al rugbiului european, urmând a juca în deplasare, în Portugalia. Rugbiștii pregătiți de englezul Andy Robinson au ajuns deja în Portugalia, direct din Georgia, unde au jucat în prima etapă, iar printre cei care s-au alăturat lotului se numără și humoreanul Mihai Macovei.

În vârstă de 33 de ani, Macovei este unul dintre jucătorii de care se leagă cele mai importante speranțe ale staff-ului pentru perioada imediat următoare. Mihai Macovei evoluează constant în liga a doua franceză, fiind un lider al echipei Colomiers.

Având în vedere starea de sănătate a jucătorilor, unii dintre aceștia fiind diagnosticați cu virus gripal de tip B – contagios, tip A și cu un virus intestinal, în lotul care pregătește meciul cu lusitanii au intervenit destul de multe modificări.

„În continuare mai sunt șapte jucători afectați într-o anumită măsură de viroza respiratorie cunoscută, unul singur e febril, dar sub 39 de grade temperatură. Jucătorii trimiși acasă se află sub îngrijiri medicale, situația e sub control. Vom reveni în cursul zilei de miercuri cu informații suplimentare”, a declarat Alin Popescu, managerul medical al FRR.

Sunt șanse destul de mari ca în echipa de start din Portugalia să fie doi suceveni, Mihai Macovei și respectiv Daniel Plai, care a evoluat titular pe postul de uvertură și în partida cu Georgia.

România a pierdut în prima etapă în Georgia, cu 41-13, în derbiul competiției, scorul fiind unul foarte dur, având în vedere că până în minutul 60 partida a fost foarte echilibrată. La scorul 13-13, la jumătatea reprizei a doua, Vlaicu a executat o lovitură de pedeapsă în bară, după care meciul s-a „rupt”, iar Georgia a preluat controlul total.

În partida din Portugalia, România este favorită pe hârtie, gazdele promovând din categoria inferioară a competiției. Totuși, Portugalia se anunță un adversar incomod, câștigând în prima etapă meciul jucat cu Belgia.

Portugalia-România se joacă sâmbătă, 8 februarie, de la ora 17:00, și va fi în direct pe TVR 1.