România va avea în premieră două brigăzi de arbitri la un Campionat European de fotbal, EURO 2020, a anunţat Federaţia Română de Fotbal.

Ovidiu Haţegan, aflat la al doilea turneul continental după cel din 2016, va face echipă cu arbitrii asistenţi suceveanul Sebastian Gheorghe şi Radu Ghinguleac. A doua brigadă va fi condusă de Istvan Kovacs, care va fi ajutat de arbitrii asistenţi Vasile Florin Marinescu şi Mihai Ovidiu Artene.

România, Anglia, Spania, Germania şi Olanda sunt singurele ţări care vor trimite la EURO 2020 câte două brigăzi de arbitri, precizează FRF. De menţionat, însă, că naţionala României a ratat calificarea la turneul final.

În cadrul unui program de schimb de experienţă, o brigadă de arbitri din Argentina, condusă de Fernando Rapallini, va conduce, de asemenea, partide de la EURO. În acelaşi timp, la Copa America 2021, găzduită de Argentina şi Columbia, va fi delegată o brigadă din Europa cu spaniolul Jesis Gil Manzano la centru.

La EURO 2020, în premieră, din grupul de arbitri va face parte şi o femeie, Stephanie Frappart (Franţa). După ce a condus mai multe partide internaţionale din competiţiile masculine, Frappart va îndeplini rolul de al patrulea oficial pe durata turneului final.

Pregătirea oficialilor pentru EURO 2020 va include un curs pentru toţi arbitrii, asistenţii şi oficialii VAR, care va avea loc la Istanbul, în perioada 10-13 mai. Pe timpul Campionatului European, aceştia vor avea cantonamentul la Istanbul, unde vor sta de pe 7 iunie până la finalizarea sferturilor de finală, după care oficialii rămaşi se vor muta la Londra pentru ultimele trei meciuri.

UEFA a nominalizat miercuri 18 brigăzi de arbitri pentru EURO 2020, care vor fi conduse de următorii: Felix Brych, Daniel Siebert (ambii din Germania), Carlos Del Cerro Grande, Antonio Miguel Mateu Lahoz (ambii din Spania), Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs (ambii din România), Michael Oliver şi Anthony Taylor (ambii din Anglia), Bjorn Kuipers şi Danny Makkelie (ambii din Olanda), Cuneyt Cakir (Turcia), Andreas Ekberg (Suedia), Orel Grinfeld (Israel), Serghei Karasev (Rusia), Daniele Orsato (Italia), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugalia), Clement Turpin (Franţa), Slavko Vincic (Slovenia).

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie – 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania). România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal pe Arena Naţională din Capitală.

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria – Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina – Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina – Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).