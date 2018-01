Federaţia Română de Rugby şi-a desemnat cei mai buni sportivi şi antrenori, care au fost stabiliţi prin votul iubitorilor de sportului cu balonul oval de pe internet, dar şi al unei comisii special desemnate pentru fiecare categorie în parte, în care s-au regăsit oameni din stafful tehnic al federaţiei.

Unul dintre câştigătorii stabiliţi a fost Ştefan Ştefăroi, fostul jucător şi căpitan al echipei Clubului Sportiv Municipal Suceava, sportive care din vară evoluează la Tomitanii Constanţa, echipă cu care se află pe primul loc în eşalonul second în prezent.

Ştefăroi a fost declarat cel mai bun jucător al Diviziei Naţionale, fiind preferatul votanţilor de pe site-ul frr.ro, cu aproape 1.000 de voturi dintr-un total de 2.448, dar şi al celor trei componenţi ai comisiei, Lynn Howells – director tehnic la echipa naţională, Bogdan Muntean – antrenor federal şi Ciprian Popa, director naţional de Dezvoltare. Pe locul doi la Divizia Naţională în opinia votanţilor de pe net a fost un alt rugbist din judeţul Suceava, Nicu Ignea, format la CSŞ Gura Humorului, care evoluează la CS Năvodari şi a jucat finala cu CSM Suceava. Pe locul trei se află un alt jucător de la CSM Suceava, Sabin Creţu, ce a primit 364 de voturi. De altfel, la categoria minirugby a fost nominalizat şi antrenorul copiilor şi juniorilor de la CSM Suceava, Vasile Conache.

În vârstă de 24 de ani, Ştefan Ştefăroi este originar din comuna Berchişeşti şi a început rugby-ul acum nouă ani, la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, cu antrenorul Florin Nistor. Jucător pe compartimentul de trei sferturi, Ştefan a evoluat mai tot timpul pe posturile de aripă şi centru, unde s-a remarcat prin viteză şi îndemânare, atât la rugby în 15, cât şi la cel în 7. De la Gura Humorului a plecat la CSŞ Bârlad, echipă cu care a ieşit în anul 2011 campion naţional la juniorii sub 18 ani, iar un an mai târziu a devenit vicecampion naţional cu o altă formaţie, CSŞ Siromex Baia Mare, la juniorii sub 19 ani. În anul 2013, Ştefan Ştefăroi s-a întors acasă şi a evoluat în ultimii patru ani la echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, cu care în acest an a câştigat finala Diviziei Naţionale, pe stadionul naţional Arcul de Triumf. În anul 2012, Ştefan a fost în lotul naţional de juniori sub 19 ani, cu care a participat la Campionatul European, competiţie la care a fost titular în toate meciurile. Ştefăroi a cochetat şi cu loturile naţionale de seniori, mai ales cu cel de rugby în 7. Din vară, Ştefan joacă la Tomitanii Constanţa, echipă aflată pe primul loc în DNS, pentru care a înscris 4 eseuri şi a contribuit la multe altele.

„Pentru mine, acest premiu este o recunoaştere a tot ce-am făcut pentru echipa Sucevei în sezonul trecut, cel mai bun din cariera mea de până acum, ce a culminat cu câştigarea finalei Diviziei Naţionale. Ţin să-i mulţumesc lui Marius Rakzec pentru nominalizare şi pentru faptul că de fiecare dată promovează şi echipele sau jucătorii din ligile inferioare. Acest premiu este o onoare şi o bucurie pentru mine, ce mă obligă să muncesc cât mai mult, astfel încât să ajung la o echipă foarte puternică. În final vreau să le urez Sărbători Fericite tuturor iubitorilor rugby-ului din judeţul Suceava, dar şi din ţară”, a declarat Ştefan Ştefăroi.

Superlativele rugby-ului românesc pe anul 2017

Cel mai bun jucător român din străinătate: Andrei Ursache (Carcassonne)

Cel mai bun jucător din campionatul intern: Andrei Radoi (Timişoara Saracens) şi Florin Surugiu (CSA Steaua)

Cel mai bun jucător român naturalizat din campionatul intern: Johan Van Herdeen (Ştiinţa Baia Mare)

Cel mai bun străin din campionatul intern: Eseria Vueti (CSA Steaua)

Cel mai bun tânăr jucător din campionatul intern: Marius Simionescu (Timişoara Saracens)

Cel mai bun jucător – Divizia Naţionala de Seniori: Ştefan Ştefăroi (CSM Bucovina Suceava/Tomitanii)

Cel mai bun jucător – Divizia A: Ştefan Cucos (Tomitanii)

Cel mai bun antrenor de seniori: Eugen Apjok (CSM Bucureşti)

Cel mai bun junior: Iulian Harţig (CSM Bucureşti)

Cel mai bun antrenor de juniori: Radu Mocanu (Tomitanii/Cleopatra)

Cel mai bun antrenor de minirugby: Florin Băcioiu (ACS Cumpăna)

Cel mai bun jucător rugby 7: Robert Neagu (CSA Steaua)

Cea mai bună jucătoare rugby 7: Ana Maria Sandu (Politehnica Iaşi)

Cel mai bun arbitru român în 2017*: Vlad Iordăchescu

* a fost ales în urma voturilor antrenorilor echipelor din SuperLigă

Cea mai bună echipă şi cel mai bun antrenor la copii

U8 – Şoimii Câmpia Turzii – Valentin Fetiţa

U10 – ACS Şoimii Bucureşti – Ştefan Mitrea

U12 – AS Victoria Cumpăna – Florin Bacioiu

U14 – Steaua – Ştefan Acsinte şi Virgil Popişteanu

Premiul pentru întreaga carieră – in memoriam Tavi Campian (medicul loturilor naţionale, ce s-a stins din viaţă în această toamnă, la doar 41 de ani).