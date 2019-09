După ce în urmă cu cinci săptămâni devenea la Brno, în Cehia, primul campion european din istoria ciclismului românesc, impunându-se cu autoritate în concursul de mountain bike rezervat sportivilor sub 23 de ani, fălticeneanul Vlad Dascălu a izbutit să se impună zilele trecute şi la Mondialele Under 23 din Canada, ceea ce, de asemenea, reprezintă o premieră pentru ţara noastră în acest sport.

Sportivul în vârstă de 22 de ani şi-a confirmat statutul de favorit, conducând cursa de mountain bike – cross country olympic disputată la Mont-Saint-Anne de la un capăt la celălalt, fiind urmat în clasamentul final de elveţienii Filippo Colombo şi Vital Albin.

E un rezultat care confirmă forma demonstrată de Vlad anul acesta, care a câştigat şi patru etape de Cupă Mondială, în Andorra, Nove Mesto (Cehia), Les Gets (Franţa) şi Val di Sole (Italia). De asemenea, a fost al doilea la Albstadt (Germania).

„Nu-mi vine să cred, e un sentiment incredibil. Am visat la asta, dar cursa este imprevizibilă, nu poţi fi niciodată sigur de victorie. Sunt foarte fericit, nu pot descrie senzaţia pe care o am acum”, a declarat Dascălu, care în urma acestui rezultat a obţinut şi calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor.

Născut la Fălticeni, Vlad Dascălu a emigrat împreună cu familia în Spania la vârsta de 9 ani. A vrut să facă sport de mic, a cochetat o perioadă cu fotbalul, însă nu l-a atras foarte mult. La iniţiativa unui prieten a încercat ciclismul şi s-a îndrăgostit iremediabil de bicicletă. La 14 ani, s-a apucat serios de ciclism, iar un an mai târziu a trecut la mountain bike. Vlad Dascălu a debutat în Cupa Mondială în anul 2017 pentru formaţia românească Dinamo BikeXpert, după care s-a transferat la un club din Spania, ţara sa de adopţie.