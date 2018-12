Sucevencele Ionela Livia Cozmiuc (CS Dinamo) şi Gianina Elena Beleagă, campioane mondiale şi clasate pe locul 4 la Europene în proba de dublu vâsle, categorie uşoară, au fost desemnate cele mai bune sportive ale anului 2018, cu prilejul unei gale a laureaţilor organizată de Federaţia Română de Canotaj la Hotel Caro din Capitală.

Pentru al doilea an consecutiv, Federaţia de Canotaj a obţinut cele mai multe medalii la marile competiţii în clasamentul federaţiilor, de această dată cu un total de 37 (17 de aur, 12 de argint şi 8 de bronz), obţinute la Cupa Mondială de seniori, Europene de juniori, tineret şi seniori, Mondiale de juniori, tineret şi seniori şi la Jocurile Olimpice de Tineret.

Cea mai bună performanţă a fost realizată de Ionela Livia Cozmiuc şi Gianina Elena Beleagă, singurele câştigătoare ale unei medalii de aur la Mondiale.

Antrenorul Mircea Eugen Roman, care s-a retras de la lotul olimpic feminin de senioare, a primit o diplomă de excelenţă pentru întreaga carieră, în care a contribuit la câştigarea a 54 medalii, dintre care 7 medalii de aur la JO, 7 medalii de aur la CM şi 17 medalii de aur la CE.

JUNIORI:

Ana Maria Baleţchi (CS Botoşani/dublu rame) – vicecampioană europeană, bronz la Jocurile Olimpice de Tineret (JOT 2018);

Tabita Maftei (CS Botoşani/simplu, dublu rame) – campioană mondială, vicecampioană europeană, bronz la JOT 2018;

Alexandru Laurenţiu Danciu (CSM Timişoara/dublu rame, 4 rame fără cârmaci) – campion mondial, vicecampion european, argint la JOT 2018;

Florin Nicolae Arteni-Fîntînariu (CSM Suceava/dublu rame) – campion mondial, vicecampion european, argint la JOT 2018;

TINERET:

Roxana Parascanu (CS Dinamo/4 rame fără cârmaci) – campioană europeană, vicecampioană mondială;

Mădălina Gabriela Caşu (CS Dinamo/4 rame fără cârmaci) – campioană europeană, vicecampioană mondială;

Amalia Bereş (C Dinamo/4 rame fără cârmaci) – campioană europeană, vicecampioană mondială;

Mădălina Hegheş (CSA Steaua Bucureşti/4 rame fără cârmaci) – campioană europeană, vicecampioană mondială;

Simona Gianina Padiş (CSA Steaua/4 vâsle) – campioană mondială europeană, campioană mondială;

Nicoleta Paşcanu (CS Dinamo/4 vâsle) – campioană mondială europeană, campioană mondială;

Georgiana Vasile (CS Dinamo/4 vâsle) – campioană mondială europeană, campioană mondială;

Elena Logofătu (CS Dinamo/4 vâsle) – campioană mondială europeană, campioană mondială;

Adrian Munteanu (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Alexandru Cosmin Macovei (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Gheorghe Robert Dedu (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Sergiu Vasile Bejan (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Constantin Adam (CSA Steaua/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Radu Constantin (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Alexandru Matinca (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Vasile Mugurel Semciuc (CSA Steaua/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Alexandru Chioseaua (CSM Călăraşi/8 rame plus cârmaci) – campion european, bronz la CM;

Ciprian Huc (CSA Steaua/4 rame fără cârmaci) – campion european, campion mondial, campion european de seniori;

Ştefan Constantin Berariu (CS Dinamo/4 rame fără cârmaci) – campion european, campion mondial, campion european de seniori;

Cosmin Pascari (CSM Suceava/4 rame fără cârmaci) – campion european, campion mondial, campion european de seniori;

Mihăiţă Vasile Ţigănescu (CS Dinamo/4 rame fără cârmaci) – campion european, campion mondial, campion european de seniori;

SENIORI

Iuliana Buhuş (CS Dinamo/4 rame fără cârmaci) – vicecampioană europeană;

Cristi Ilie Pîrghie (CSA Steaua/8 rame plus cârmaci) – bronz la CE, locul 6 la CM;

Adrian Dămii (CSA Steaua/8 rame plus cârmaci) – bronz la CE, locul 6 la CM;

Vlad Dragoş Aicoboae (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – bronz la CE, locul 6 la CM;

Marian Florin Enache (CS Dinamo/dublu vâsle) – vicecampion european, locul 6 la CM;

Ioan Prundeanu (CS Steaua/dublu vâsle) – vicecampion european, locul 6 la CM;

Daniela Druncea (CS Olimpia Bucureşti/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;

Denisa Tîlvescu (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;

Mădălina Bereş (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;

Iuliana Popa (CSA Steaua/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;

Beatrice Mădălina Parfenie (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;Â

Maria Tivodariu (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;

Adriana Ailincăi (CSM Călăraşi/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;

Viviana-Iuliana Bejinariu (CS Dinamo/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;

Ioana Vrânceanu (CSA Steaua/8 rame plus cârmaci) – campioană europeană, locul 5 la CM;

Ciprian Tudosă (CSA Steaua/dublu rame) – vicecampion mondial, bronz la CE;

Marius Vasile Cozmiuc (CS Dinamo/dublu rame) – vicecampion mondial, bronz la CE;

Gianina Elena Beleagă (CS Steaua/dublu vâsle categoria uşoară) – campioană mondială, locul 4 la CE;

Ionela Livia Cozmiuc (CS Dinamo/dublu vâsle categorie uşoară) – campioană mondială, locul 4 la CE;

ANTRENORI:

Juniori:

Cristian Mihai Maliş (CNOPJ Orşova)

Saulică Cuzmanovic (CNOPJ Orşova)

Elvira Văsuţ (CNOPJ Orşova)

Nicolae Vulpe (CNOPJ Orşova)

Dorin Mitroi (CNOPJ Orşova)

Georgeta Grijuc (CNOPJ Năvodari)

Iulia Bulie (CNOPJ Năvodari)

Cornelia Dinu (CNOPJ Năvodari)

Marian Grijuc (CNOPJ Năvodari)

Daniela Crăciunoiu (CNOPJ Năvodari)

Sorin Băhnărel (CNOPJ Iaşi)

Ana Orhei (CNOPJ Iaşi)

Tineret:

Marius Băcăoanu-Aanei (lot olimpic de tineret masculin)

Daniel Donci (lot olimpic de tineret masculin)

Ciprian Atomei (lot olimpic de tineret masculin)

Viorel Talapan (lot olimpic de tineret masculin)

Cornel Nedelcu (lot olimpic de tineret masculin)

Seniori:

Vasile Ionel Măstăcan (lot olimpic de seniori masculin)

Marcus Ştefan Despina (lot olimpic de seniori masculin)

Bogdan Liviu Codrici (lot olimpic de seniori masculin)

Cosmin Răzvan Boguş (lot olimpic de seniori masculin)

Antonio Colamonici (lotul olimpic de seniori masculin).