Ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat că sucevenii ar putea să beneficieze de măsurile de relaxare în a doua etapă de excepții de la regulile impuse de starea de urgență. Marcel Vela a răspuns mai multor întrebări din partea românilor cu privire la modul în care se va ieși din starea de urgență, una dintre aceasta venind din partea unei sucevence. Aceasta l-a întrebat pe Marcel Vela dacă va deschide Suceava, având în vedere că acest municipiu are puține cazuri de coronavirus şi „nu este corect să sufere pentru tot județul”. „Suceava este foarte mare. Raportat la numărul de cazuri nu are pentru ce să mai fie în carantină”, i-a transmis suceveanca ministrului de interne.

În răspunsul său, ministrul de interne a spus că o decizie cu privire la Suceava nu va fi luată la nivel guvernamental. „Vă spun cu toată prietenia și deschiderea. Am foarte mulți prieteni în Suceava. Mi-au pus aceeași întrebare. Decizia nu este la mine ca ministru al afacerilor interne sau la nivel guvernamental. Decizia va fi la specialiștii în epidimiologie și în tot ce ține de oprirea răspândirii noului coronavirus. Adică există un grup tehnico științific ce lucrează în subordinea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, care împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică vor evalua tot ceea ce ține de evoluția bolii, de statistica înregistrată în Suceava și de perspectiva acestei carantine pentru Suceava. Îmi doresc din tot sufletul ca să fie ridicată cât mai repede starea de carantină și dacă nu se poate în 15 mai, aștept și eu în evoluția bolii și a cazurilor şi sperăm cu toții să fie cât mai reduse astfel încât să vă dăm o veste bună după a doua etapă de relaxare și de excepții de la regulile impuse în starea de urgență”, a declarat Marcel Vela.