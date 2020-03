Polițiștii suceveni, alături de jandarmi, polițiști locali și militari acționează permanent pentru respectarea prevederilor ordinanțelor militare și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

Astăzi, la ora 17.00, timpul s-a oprit în loc pentru câteva minute pe raza întregului județ și în semn de solidaritate cu cei care respectă măsurile de autoizolare, din megafoanele autospecialelor de poliție a răsunat Imnul României „Deșteaptă-te, Române!”.

”Suntem o națiune de învingători și doar impreuna vom putea învinge! Vă asigurăm ca suntem permanent în stradă pentru siguranța dumneavostră și suntem pregătiți să facem față oricărei provocări. În seara aceasta, la ora 21 Imnul României se va auzi din nou. La fel, maine la ora 17 și 21. E o manifestare de respect față de România și un nou îndemn la responsabilitate. Multumim sucevenilor care au aplaudat de la balcoane momentul care a dat destule emotii si polițiștilor. Nu trebuie sa ne fie rusine de sensibilitate si sentimente…si noi am avut lacrimi în ochi…. TOTUL VA FI BINE!”,a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu.