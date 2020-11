Ramura de arte marțiale care a prins cel mai bine la Suceava și are o tradiție de decenii este qwan-ki-do-ul. Clubul He-Pai are o mulțime de sportivi și o listă lungă de medalii obținute în competițiile interne și internaționale.

Anul 2020 a fost unul foarte complicat pentru sporturile de contact din cauza pandemiei cu coronavirus și iubitorii artelor marțiale au trebuit să fie inventivi pentru a organiza competiții. Din start întrecerile de lupte, kumite, au fost imposibil de realizat așa că diriguitorii federației de specialitate au hotărât să realizeze un Campionat Național de tehnicîă, kata, realizat online. Întrecerea la ramura qwan-ki-do s-a numit thao-quyen și a adunat mai mulți sportivi din diferite centre. La Suceava, într-o sală din cadrul Casei de Cultură s-au adunat 66 de sportivi care și-au demonstrat măiestria într-o transmisie online care a fost supervizată de o comisie de arbitri de la Iași și ei prezenți online.

”Acest campionat a fost foarte util pentru sportivii noștri care, după o perioadă foarte complicată din cauza pandemiei cu coronavirus în care s-au pregătit în particular, au avut șansa să-și dovedească talentul chiar și online. Sportivii clubului He-Pai au fost din nou foarte bine pregătiți în probele de tehnică, thao-quyen, și au obținut la final 12 medalii de aur, 14 de argint și 20 de bronz. Nu-i menționăm pe toți, dar îi felicităm și le dorim succes și la următoarele campionate naționale de juniori și seniori care for fi peste două săptămâni și care pe lângă proba de măiestrie și tehnică, vor avea de pregătit și tehnică cu arme tradiționale” a declarat instructo (Vo-Su) Ovidiu Zegrea.