Primele zile ale noului an au găsit municipiul Suceava într-o mare forfotă. Sucevenii nerăbdători să-și înnoiască garderoba au ”rupt” efectiv magazinele chiar și pe cele de second hand la unele formându-se cozi mari. Cozi s-au format și la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină unde sucevenii nerăbdători să-și ajute semenii aflați la ananghie au donat sânge. Aglomerație mare a fost și în trafic, aglomerație accentuată și de turiștii care au fost în număr destul de mare ca să petreacă minivacanța de Revelion în Bucovina. În concluzie se poate spune că anul a început sub auspicii bune în Suceava.