Ediția din acest an a evenimentului Noaptea Muzeelor a fost fără doar și poate un real succes. Sucevenii au format cozi mari la Muzeul de Istorie din municipiul reședință de județ dar și la Muzeul de Științele Naturiii iar Cetatea de Scaun și Muzeul Satului Bucovinean au fost practic sub asediu. Încet încet oamenii revin la viața normală de dinainte de pandemie. Intrarea la aceste obiective a fost gratuită.

Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment de succes iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa. Evenimentul este patronat, în mod tradiţional, de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM).