Primăria municipiului Suceava a încheiat primul trimestru cu încasări consistente din taxe și impozite de la populație și agenți economici. Așa cum a prezentat primarul Ion Lungu în cadrul conferinței de presă de astăzi, încasările la 31 martie 2021 sunt aproape duble față de cele de la data de 31 martie 2020. Mai exact sunt cu 97,01% mai mari. Concret, în primul trimestru al acestui an în vistieria municipalității au intrat 43,638 milioane de lei față de doar 22,167 în perioada similară a anului trecut. Încasările la buget sunt mai mari și față de primul trimestru 2019, an considerat unul normal din punct de vedere al plății taxelor și impozitelor locale. Sunt mai mari cu 11,04%. La 31 martie 2019 încasările erau de 39,329 milioane de lei. La persoanele fizice încasările în primul trimestru al acestui an comparativ cu intervalul similar de anul trecut sunt mai mari cu 40,3%. În 2021 s-au încasat 18,69 milioane de lei față de 13,310 milioane de lei anul trecut.

Încasările sunt mai mari și față de primul trimestru din 2019 cu 7,7%. La persoane juridice încasările în 2021 față de 2020 sunt mai mari de 2,8 ori. Concret, la 31 martie 2021 agenții economici au vărsat la bugetul local 24,921 milioane de lei în timp ce la 31 martie 2020 au plătit doar 8,857 milioane de lei. Încasările le-au depășit și pe cele de la 31 martie 2019 cu 13,67%. În primul trimestru din 2019 de la agenții economici s-au încasat 21,975 milioane de lei. Primarul Ion Lungu a ținut să le mulțumească cetățenilor și agenților economici pentru efortul pe care l-au făcut și a arătat că banii se vor duce în special către investiții întrucât 50,2% din buget este alocat pentru dezvoltare.