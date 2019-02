Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că sucevenii care locuiesc la case au început să primează pubele gratuite pentru colectarea selectivă de deșeurilor. „Ne ținem de cuvânt, iar de azi a început distribuirea pubelelor la case”, a spus Lucian Harșovschi. El a arătat că toate casele din municipiul Suceava vor primi gratuit câte două tipuri de containere, negre și galbene, pentru colectarea deșeurilor menajere și reciclabile.

Harșovschi a declarat că acțiunea de distribuire a noilor pubele se va desfășura pe parcursul lunii februarie, de către operatorii desemnați, la domiciliul fiecărui cetățean, pe bază de proces verbal.

Zilele de distribuire precum și alte detalii pot fi aflate de pe site-ul www.suceavacurata.ro .

”A început repartizarea pubelelor la casele din Suceava în baza noului contract de salubrizare menajeră. Suntem la puțin peste 2 luni de când avem acest contract iar termenul pentru distribuirea pubelelor era primele șase luni de contract. Repartizăm 12.000 de pubele. Repartiția se face la toate casele și am luat decizia să mergem pe fiecare stradă de două ori. Dacă nu găsim proprietarii acasă sunt invitați să vină să ridice pubelele dintr-un anumit loc. Reacția a fost foarte bună. Cu ocazia aceasta le explicăm și modul de colectare selectivă a deșeurilor. Acum lucrurile sunt pe un făgaș pozitiv. Suntem mulțumiți de cum merge colectarea selectivă a deșeurilor. Drept urmare 200 de pubele mari de 1,1 mc galbene sunt deja intrate în posesia operatorilor și vor fi puse la punctele de colectare în februarie. Sucevenii au înțeles că în pubela galbenă trebuie să pună deșeuri reciclabile în cea neagră deșeuri menajere. Se ridică întotdeauna cu mașini separate”, a explicat Harșovschi.

Programul privind construcția de platforme îngropate și seminîngropate a intrat în linie dreaptă

El a subliniat că noul program privind construcția de platforme îngropate și seminîngropate a intrat în linie dreaptă. ”Pe 30 ianuarie s-a emis certificatul de urbanism pentru amplasarea de 100 de puncte de colectare 50 îngropate și 50 semingrîngropate. Acestea vor fi făcute în mai multe locații. În contract se spune că în primul an se construiesc 100 și al doilea an încă 100. Acum am dat dispoziție la propuneri pentru 54 de platforme semiîngropate și 59 îngropate și suntem la faza de obținere a avizelor. În funcție de vreme vom da ordin de începere a lucrărilor”, a spus viceprimarul. Detalii puteți afla de pe site-ul www.suceavacurata.ro.