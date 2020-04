Pentru verificarea respectării măsurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea COVID-19, ieri au acționat 285 de polițiști, 114 polițiști locali, 71 de jandarmi și 43 de militari ai MApN. Verificările au vizat 4.280 de persoane aflate în izolare voluntară sau carantină și 90 de unități economice. Echipele mixte au aplicat 85 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 160.000 de lei pentru încălcarea prevederilor privind circulația persoanelor.

