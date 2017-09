România a cucerit opt medalii de aur, una de argint și una de bronz la Campionatele Europene de canotaj Under-23 desfășurate la finele săptămânii trecute la Kruszwica (Polonia).

Cel mai titrat canotor al momentului de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Cosmin Pascari, pregătit de antrenorul Ioan Despa la CSM Suceava, campion mondial în proba de dublu rame la Campionatele Mondiale de tineret de la Plovdiv (Bulgaria), a cucerit medalia de aur şi le Europene împreună cu colegul său de barcă, Mihăiţă Ţigănescu, canotor ce provine tot din judeţul Suceava, din Horodnic de Jos.

Şi Geanina Beleagă, o canotoare descoperită şi crescută tot de antrenorul Ioan Despa la Clubul Sportiv Municipal Suceava, aflată în prezent la clubul Steaua Bucureşti, a recidivat la Campionatele Europene din Polonia. După ce a câştigat medalia de aur la Campionatele Mondiale de Tineret din Bulgaria, Geanina Beleagă, alături de colega sa de barcă, Ionela Lehaci, o sportivă ce a plecat tot din judeţul Suceava au făcut acelaşi lucru şi în Polonia. Printre medaliaţii de la Europene s-a regăsit şi Ciprian Tudosă, canotor provenit tot din judeţul Suceava.

La Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Kruszwica (Polonia) au cucerit medalii de aur echipajele feminine de patru rame (Cristina-Georgiana Popescu, Alina Ligia Pop, Beatrice-Mădălina Parfenie, Roxana Parașcanu — 07:14.25), dublu rame (Mădălina Hegheș, Iuliana Buhuș — 07:57.10), dublu vâsle categorie ușoară (Ionela-Livia Lehaci, Gianina-Elena Beleagă — 07:43.84), patru vâsle (Elena Logofătu, Nicoleta-Ancuța Bodnar, Nicoleta Pașcanu, Georgiana Vasile — 06:54.16) și cele masculine de patru rame cu cârmaci (Florin-Sorin Lehaci, Bogdan-Sabin Baitoc, Ștefan-Constantin Berariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu — 06:42.06), dublu rame (Mihăiță-Vasile Țigănescu, Cosmin Pascari — 07:01.44), patru rame (Mugurel Vasile Semciuc, Alexandru Chioseaua, Andrei-Alexandru Tănasă, Sergiu-Vasile Bejan — 06:20.21), opt rame cu cârmaci (Cristian Ivașcu, George Cătruna, Constantin Radu, Constantin Adam, Gheorghe-Robert Dedu, Alexandru-Cosmin Macovei, Alexandru Matinca, Ciprian Tudosă, Adrian Munteanu — 05:56.06).

Argintul a fost câștigat de echipajul feminin de opt rame cu cârmaci (Mădălina-Gabriela Casu, Amalia Bereș, Andrea-Ioana Budeanu, Simona Geanina Radis, Vasilica-Alexandra Rusu, Maria-Magdalena Rusu, Adriana Ailincăi, Maria Tivodariu, Victoria-Ștefania Petreanu — 06:46.44), iar medalia de bronz a revenit lui Marian-Florian Enache, la simplu masculin (07:30.89).

La simplu masculin categorie ușoară, Gabriel-Ionuț Cazacu a ocupat locul 5 în prima semifinală (07:56.80), ratând Finala A a probei.