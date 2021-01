Tragicul accident petrecut în această dimineață în Pasul Mestecăniș soldat cu doi morți și doi răniți grav după ce un microbuz cu opt persoane s-a răsturnat pe șosea are drept cauză principală mâzga de pe carosabil dar și semințele de floarea soarelui căzute cu o seară înainte dintr-o mașină care a traversat zona. A contribuit la tragedie și platforma cu un autoturism pe ea tractată de microbuz. Din primele informații cele două persoane care au murit sunt doi bărbați de 48 respectiv 58 de ani din Breaza și Câmpulung Moldovenesc. Sucevenii din microbuzul morții plecau la muncă în Franța.

