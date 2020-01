Doi tineri rugbiști suceveni de perspectivă încep anul 2020 sub bune auspicii, fiind convocați între cei 31 de jucători care fac parte din lotul național al României U 20, în primul stagiu de pregătire centralizată din acest an. Cantonamentul are loc la Snagov, până pe 19 ianuarie, având drept scop pregătirea pentru participarea la Campionatul European U20 ce va avea loc în Portugalia.

Cei doi suceveni sunt Marius Ferariu și Daniel Hreceniuc, ambii evoluând în Super Liga de Rugby a României.

Marius Ferariu este legitimat la Universitatea Cluj și evoluează în linia a II-a a pachetului de înaintare. Ferariu a fost descoperit şi format la Clubul Sportiv Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor. Este un sportiv ce are deja câțiva ani de prezență la loturile naționale, iar faptul că evoluează în prima liga, din 2019, este o mare șansă pentru el.

Daniel Hreceniuc este sucevean și a fost descoperit de antrenorii Codrin Prorociuc, Dumitru Livadaru și Vasile Conache. Este un jucător de viteză, care evoluează ca aripă, și care a jucat la CSM Bucovina Suceava până sezonul trecut. Din acest sezon el a făcut pasul la echipa Dinamo, unde a prins destul de multe minute.

Staff-ul tehnic a selecționat pentru acest stagiu un lot de 31 de jucători, din care patru evoluează în străinătate, respectiv în Anglia, Franța şi Italia, iar restul sunt din țară, respectiv: 7 de la CSU Cluj, 6 – CSS 2 Baia Mare, 5 – CS Ştiinţa Petroşani, 2 – RC Bârlad şi câte unul de la Tomitanii Constanța, Dinamo, Steaua, Timișoara Saracens, LPS Focsani, Cleopatra Mamaia şi RC Grivița.

Din acest lot se speră că în curând câteva nume vor face pasul spre naționala mare a României.