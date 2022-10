Începând de astăzi sucevenii pot plăti prin sms taxele pentru eliberarea cărților de indentitate, a cărților de identitate provizorii și pentru furnizarea de date cu caracter personal. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. Până acum sucevenii trebuiau să se deplaseze de la Iulius Mall unde funcționează serviciul de evidență a populației la Primăria Suceava unde trebuiau să achite taxele respective. ”Se trimite un sms la 7530 cu textul ”suceava7” și 1,5 euro plus TVA pentru eliberarea cărților de identitate, cu textul ”SV1” și 0.20 euro plus TVA pentru eliberarea cărților de identitate provizorii și cu textul ”SVD1” și 0,20 euro plus TVA penru furnizarea de date cu caracter personal”,a explicat Lungu.