Școala de lupte Greco-romane din Suceava și-a demosntrat din nou potențialul la nivel naţional, de această dată la turneul II, cel final al Campionatului Naţional de juniori I pe echipe, care a avut loc în această săptămână, la Odorheiul Secuiesc. Luptătorii pregătiţi de antrenorii Valerică Gherasim, Andrei Bolohan şi Daniel Ciubotaru au reuşit să câştige medalia naţională de bronz pe echipe şi aveau şanse foarte mari la cea de aur, dacă mai aveau un component în echipă care să puncteze, indiferent ce loc ar fi ocupat.

Sucevenii au avut o comportare foarte bună pe saltea, câştigând la individual cinci locuri I şi câte un loc II şi III, CSM Suceava având astfel cele mai bune rezultate în clasamentul cluburilor. Din păcate, regulamentul Federaţiei Române de Lupte i-a împiedicat pe luptătorii suceveni să câştige aurul, deoarece la două dintre categorii n-au avut sportivi care să-i reprezinte. Astfel, la 55 de kilograme, Andrei Hriţuc a câştigat locul I, la 60 de kilograme, Marian Hangaleţ a ieşit al treilea, la 63 de kilograme, Marius Blându a câştigat categoria, la 67 de kilograme, Tudor Ursachi a ieşit primul, la 77 de kilograme, Adrian Agache a câştigat locul I, la 97 de kilograme, Ion Marian a terminat pe locul I. La categoria 130 de kilograme, Teodor Chira şi Marius Mănălăchioaie au câştigat toate meciurile până în finală, unde Teodor s-a impus. La categoriile 72 şi 87 de kilograme, CSM Suceava nu a avut reprezentanţi. La primul din cele două turnee, sucevenii au câştigat tot locul III pe echipe.

„Deşi sportivii noştri s-au clasat cel mai bine la acest turneu în comparaţie cu celelalte cluburi participante, conform regulamentului adversarii au punctat la toate categoriile şi am câştigat la final medalia de bronz. Dacă am mai fi avut măcar un sportiv care să lupte la una din cele două categorii, câştigam medalia de aur, indiferent de locul ocupat de acesta. Ca ideea, în concurs am învins aproape toţi sportivii de la Botoşani în meciurile directe, excepţie făcând categoria 60 de kilograme, iar ei au câştigat aurul naţional, dar ăsta este regulamentul şi trebuie să-l respectăm. Sportivii noştri au luptat foarte bine şi şi-au dorit enorm să devină campioni naţionali, iar asta s-a văzut pe saltea. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local, cu ajutorul cărora am reuşit să ajungem la acest concurs naţional, dar şi colaboratorilor de până acum, colectivului profesorilor de la LPS Suceava, CSM Suceava, Sevi Ocu (Restaurant Melody) şi tuturor celor care ne-au ajutat”, a explicat antrenorul Andrei Bolohan.

După aceste naţionale, toţi cei opt luptători de la CSM Suceava s-au calificat la finalele Cupei României, ce se vor desfăşura la finalul săptămânii viitoare, la Putna.