Sucevenii sunt așteptați în perioada 13 – 16 octombrie la o nouă ediție a Târgului de toamnă „Produs în Bucovina”. Evenimentul va avea loc în parcarea Iulius Mall Suceava.

Târgul Produs în Bucovina este organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Asociația „Produs în Bucovina” și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Direcția Silvică Suceava, Asociația „Produs de Cluj” și Consiliul Județean Cluj.