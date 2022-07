Sucevenii sunt invitați dumincă, 31 iulie, începând cu ora 12.30 la Pârteștii de Sus la ”Jocul pe toloacă” și la lansarea proiectului ”Nuntă în Bucovina”. Evenimentul va avea loc în zona numită Imașul Rodinii. „Este un proiect pe care l-am filmat anul trecut, nunta de acum 70 de ani din Bucovina, pe care o vom transmite pe mass media națională și internațională. Este ceva extraordinar. Și vă invit să veniți cei care vă faceți timp, pe 31 iulie, la Pârteștii de Sus, pentru că vreau să încurajez pensiunile să facă aceste nunți tradiționale”, a declarat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

, 5.0 out of 10 based on 1 rating