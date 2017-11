CSM Bucovina are o misiune dificilă la final de an competiţional, echipa antrenată de Marius Colţuneac urmând să înfrunte sâmbătă, cu începere de la ora 10.00, pe terenul ”Unirea” principala favorită la promovare, Tomitanii Constanţa, într-un meci restant din prima etapă a Diviziei Naţionale la rugby.

“Vom avea ca adversară o echipă de top, dar ne vom mobiliza să facem un joc cât mai bun. Aşteptăm la teren iubitorii rugbiului sucevean care tot timpul ne-au fost alături şi care ne conduc spre victorie”, a precizat antrenorul Marius Colţuneac.

Antrenorul sucevean nu va putea miza în acest meci pe Câtea, C. Varvaroi, A. Manole, Florea, Cora şi Sologiuc.

De partea cealaltă, gruparea constănţeana vine în Bucovina cu doi suceveni în lot, este vorba de Ştefan Ştefăroi şi Andrei Drelciuc, plecaţi în vară la echipa constănţeană.