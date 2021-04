Cetățenii Sucevei vor spații de picnic în parcul Șipote. Așa a rezultat după ce mai bine de 1.200 de persoane au completat un chestionar cu 25 de întrebări postat pe pagina de Facebook Parc Șipote – informații despre proiect, întocmit de arhitecta Sînziana Râșca, alături de omul de afaceri Alin Opincaru și de 12 ONG-uri. Arhitecta și Alin Opincaru reprezintă societatea civilă în Comisia Tehnică care va stabili tema de proiectare pentru modernizarea parcului dendrologic. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Sînziana Râșca a declarat: „Dacă ne uităm la amenajări de spații verzi, în primul rând se dorește toaletarea vegetației. A doua preferință o reprezintă zonele de relaxare cu mobilier urban de picnic. Lumea vrea să aibă niște mese la care să meargă cu familia, cu prietenii, în natură, să se bucure. Să nu trebuiască neapărat să vină cu pătura. Oamenii mai vor zone cu verdeață unde să stea pe iarbă”. Arhitecta suceveană a mai spus că 85% dintre respondenți au indicat că este necesară protecția habitatului sălbatic existent. Ea a precizat: „Lumea nu dorește doar alei, ci și protecția habitatului. De asemenea, aproximativ 30% dintre respondenți au nevoie de alei cu accesibilitate sporită, fiind vorba despre persoane cu deficiențe de mobilitate, ori de mame care au copii mici”. Sînziana Râșca a adăugat: „La Șipote se pot amenaja alei, piste de biciclete, amfiteatru din materiale naturale, construcții de aproape 15 metri pătrați din lemn și locuri de joacă”. Arhitecta a menționat: „Se pot face lucruri în pădurea-parc Șipote, dar din materiale naturale și foarte bine integrate cu spațiul: în general piatră și lemn”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating