Consiliul Local va aproba în ședință de pe 27 ianuarie contumul burselor școlare care vor fi acordate începînd cu trimestrul doi al acestui an de învățământ. Potrivit primarului Ion Lungu, bursa de performanță va fi de 500 de lei, cea de merit 200 de lei cu mențiunea că se va acorda de la media 9,50 în sus și nu de la 8,50 ca până acum, bursa pentru studiu va fi de 150 de lei, care se va da de media 7,50 în sus și nu de la 7.00 ca până acum iar bursa socială va fi de 200 de lei. ”Din acest an plata burselor va fi asigurată de Guvern. În acest an se solicită de către unitățile de învățământ suma de 7,537 de milioane de lei pentru plata burselor față de 3,058 de milioane de lei anul trecut. O dublare a banilor pentru bursele școlare”, a spus Lungu.